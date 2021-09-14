Конкурс среди желающих работать на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде - 11 человек на место, - Дикий. ИНФОГРАФИКА

В этом году желающих работать в зимней экспедиции на станции "Академик Вернадский" стало больше на 30%.

Об этом рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, комментируя итоги приема заявок в 27-ю Украинскую антарктическую экспедицию, передает Цензор.НЕТ.

"За полтора месяца в НАНЦ поступило 137 заявок - это более 11 претендентов на место. Впервые имеем большое количество заявок на должность системного механика. Раньше это была одна из наименее популярных позиций - в частности, в прошлом году только 9 кандидатов, а сейчас - 23! И это очень хорошая новость в контексте того, что мы сейчас впервые за 40 лет проводим масштабную модернизацию станции и нуждаемся в высококлассных технических работниках. Думаю, за такой наплыв технических специалистов, которые были ранее для нас "дефицитом", должны благодарить правительство, в прошлом году впервые за два десятилетия существенно поднял оплату труда украинских полярников", - отметил Дикий.

В то же время он подчеркнул, что Антарктида остается "магнитом" для ученых, которые открывают для себя возможность проводить на нашей станции уникальные исследования мирового уровня.

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"Если в прошлом году на 7 научных должностей претендовали 32 кандидата, то сейчас - 42. Самые популярные направления - биологические, геологические и гидрометеорологические исследования", - сообщил глава НАНЦ.

Интересно, что работаь в Антарктиде стремятся больше женщин. Среди 19 женщин, подавшихся на конкурс, 7 претендуют на должности биолога и столько же - на позицию повара. Еще 2 хотят работать в экспедиции врачом, а 3 - по другим научным направлениям.

В целом же из 137 заявок больше всего подано на вакансии повара (26), системного механика (23) и врача (20). А вот на должность сисадмина, которая лидировала в прошлом году с 21 заявкой, теперь поступило "всего" 17.

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Напоминаем, что прием заявок завершился в начале сентября, - это первый этап конкурса в экспедицию.