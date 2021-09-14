Желтые COVID-сертификаты стали доступны в приложении "Дія", - Минздрав
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Вакцинированные первой дозой вакцины от коронавируса теперь могут получить желтый сертификат в приложении "Дія". Он позволяет избежать карантинных ограничений "желтой" зоны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Теперь внутренний COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной от COVID-19. Так называемый желтый сертификат поможет избежать карантина "желтого" уровня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что зеленый сертификат будет доступен после полного курса вакцинации. Разные сертификаты содержат информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19.
"Напоминаем, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется", - говорится в сообщении.