В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства Болоховец

Гослесагентство в этом году уменьшило объем вырубок леса.

Об этом глава Гослесагентства Юрий Болоховец заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Многие десятилетий украинскому обществу обещали прекратить полностью рубить леса, но мы первые, кто действительно начинает переход на неизнурительные методы заготовки древесины. Пилотный проект для новых технологий - многострадальный регион Карпат. В Карпатах прекращается сплошная вырубка! Обещаю, что достаточно скоро вы увидите своими глазами восстановлены Карпаты", - подчеркнул он.

По словам Болоховца, Гослесагентство в этом году уменьшило объем вырубок, но государство заработало в полтора раза больше.

"На сегодня, за 8 месяцев работы мы детенизировали почти 4,5 млрд грн в пользу государства", - добавил он.

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