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Российская армия и флот оснащены "современным уникальным оружием. Весь мир это хорошо знает" - Путин

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Российская армия и флот оснащены "современным уникальным оружием. Весь мир это хорошо знает" - Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ обладает во многом уникальными военной техникой и вооружением.

Об этом он заявил на совещании с членами правительства и руководством "Единой России", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники, вооружения", — подчеркнул президент РФ.

По оценке Путина, российская военная техника и вооружение по многим направлениям являются уникальными, "весь мир это хорошо знает".

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Весь Мир знает, шо ты - *****.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    так, бачили мультик, бачили!
  • belge
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