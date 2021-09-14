Оккупанты запустят электрички для голосования жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ, - правозащитники
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НВФ "ДНР" 17,18,19 сентября запустит ж/д перевозки для жителей ОРДЛО, которые будут голосовать на выборах в Госдуму РФ.
Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Источники информации на территории ОРДО нам сообщили, что НВФ "ДНР" и ГУП "Железные дороги Донбасса" запустят электрички для оперативного подвоза жителей ОРДЛО на ЖД станцию "Успенская". На границе жителей с РФ, жители ОРДО будут пересаживаться в автобус с маршрутом следования в Матвеево-Курганский район РФ (Ростовская область)", - сказано в сообщении.
Таким образом НВФ "ДНР" планирует увеличить количество проголосовавших на выборах в РФ.
Сообщается, что ж/д электричка будет курсировать каждые два часа по направлению (Ясиноватая-Успенская). Списки на ж/д перевозки составляют информационные центры в ОРДО.