Волонтеры "Мега-Полиграф" просят помочь с финансированием подготовки бронеавтомобиля для фронта. ФОТО

Волонтеры группы "Мега-Полиграф" просят помочь с финансированием ремонта техники для фронта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Мега-Полтграфа в Фейсбук.

"Работа движется. Запустили. Надо еще сделать тормоза и немного ходовку. Надеемся что уже в октябре машина будет воевать (в реально работающем и высоко мотивированном подразделении)

Машина очень хорошая. Мерседесовский 4,3 турбо дизель (видео в первом комментарии). но без вашей помощи не вытягиваем... На данный момент (с учетом покупки и ремонта) долги - около 45 000 грн", - говорится в сообщении.

Помочь можно здесь:

4731219615667908 - гривна, 4731219615668625 - $, 5168745610066737 - euro Свирко Юрий

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