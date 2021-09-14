Волонтеры "Мега-Полиграф" просят помочь с финансированием подготовки бронеавтомобиля для фронта. ФОТО
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Волонтеры группы "Мега-Полиграф" просят помочь с финансированием ремонта техники для фронта.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Мега-Полтграфа в Фейсбук.
"Работа движется. Запустили. Надо еще сделать тормоза и немного ходовку. Надеемся что уже в октябре машина будет воевать (в реально работающем и высоко мотивированном подразделении)
Машина очень хорошая. Мерседесовский 4,3 турбо дизель (видео в первом комментарии). но без вашей помощи не вытягиваем... На данный момент (с учетом покупки и ремонта) долги - около 45 000 грн", - говорится в сообщении.
Помочь можно здесь:
4731219615667908 - гривна, 4731219615668625 - $, 5168745610066737 - euro Свирко Юрий