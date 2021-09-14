Прививка от COVID-19 не защищает от заболевания гриппом, - ЦОЗ

Вакцинация от коронавируса не защищает от заболевания гриппом. Интервал между дозами введения вакцин против СOVID-19 и против гриппа должен быть не менее двух недель от последней вакцинации.

Об этом рассказала специалист отдела иммунизации Центра общественного здоровья Елена Левченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Привитый от COVID-19 человек не защищен от гриппа. Если он желает вакцинироваться, то должен обязательно обратиться к семейному врачу или педиатру, который проинформирует об алгоритме действий для вакцинации против гриппа за собственные средства. Интервал между дозами введения вакцин против СOVID-19 и против гриппа должен быть не менее 2 недель от последней вакцинации. Мы советуем вакцинироваться и от ковида, и от гриппа", - сказала Левченко.

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По ее словам, вакцинация от ковида и гриппа - это два разных мероприятия иммунизации. В частности, вакцина от COVID-19 защищает организм от вируса COVID-19, тяжелого течения и смерти. Вакцина от гриппа защищает от тех вирусов гриппа, штаммы которых актуальны в текущем сезоне.

В то же время специалист отмечает, что вакцинация как от ковида, так и от гриппа важна, поскольку соединение этих двух инфекций может привести к тяжелому течению заболевания.

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"Гораздо более тяжелым является одновременное заболевание вирусными инфекциями, поэтому вакцинация является одной из эффективных мер предупреждения болезней и последствий переноса заболевания. Вакцинация против гриппа является рекомендованной, уменьшает вероятность тяжелого периода заболевания, осложнения", - отметила Левченко.