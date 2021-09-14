Украинский воин получил осколочное ранение в результате российского обстрела в районе Песков, - пресс-центр ОС
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С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Вблизи населенного пункта Пески противник обстрелял позиции наших военнослужащих из автоматических станковых гранатометов.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На обстрел противника украинские воины открывали ответный огонь.
Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.