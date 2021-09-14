Глава Совета судей Монич: Коллеги отказывались идти в Этический совет, потому что по закону их голос не будет иметь значения

Совет судей сделал первый шаг по имплементации двух законов, принятых парламентом для запуска судебной реформы.

Об этом заявил в комментарии Цензор.НЕТ глава Совета судей Богдан Монич.

Так, судейский орган делегировал своих представителей - кандидатов в конкурсную комиссию, которая будет заниматься вопросом формирования ВККС.

Что же касается закона, которым регулируется перезапуск Высшего совета правосудия, то с ним, по его словам, не все так однозначно.

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"Совет судей и судейское сообщество всегда настаивали на том, чтобы члены и Этического совета, и конкурсной комиссии по отбору членов ВККС были равноправны. Но депутаты решили, что в данный исторический момент развития страны нужно отдать преимущественное право по принятию решений именно тем членам, которые будут выбраны международными партнерами. И пока, если говорить о конкурсной комиссии по отбору членов ВККС, так и было сделано. И все же у судей остался хотя бы один голос. То есть, для принятия любого решения этой комиссией все равно нужно найти хотя бы один голос в поддержку именно от судейского сообщества, - сообщил он. - В Этическом совета ситуация иная. Законодатель урегулировал вопрос таким образом, что там даже одного этого голоса нет. Коллеги, которым мы предлагали пойти в Этический совет, отказывались именно по той причине, что их голос не будет иметь значения".

Монич также сообщил, что Совет судей не объявлял официально о процедуре отбора в Этический совет, поскольку она не выписана в законе. Судей уведомили "в порядке консультаций", что могут использовать такое право. Не в законе и списка документов, которые должны подавать претенденты, только уточнение, что стаж должен быть не менее 15 лет. Все эти моменты планируется включить в порядок подачи документов претендентами в Этический совет, который обещают подготовить до следующей недели.

Кроме того, Совет судей поддержал обращение к Пленуму Верховного Суда (он передаст в Конституционный Суд запрос об определении конституционности некоторых положений закона) и к законодателям (для усовершенствования норм).

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Напомним, 13 сентября Совет судей не выбрал трех членов Этического совета, который должен взяться за проверку состава Высшего совета правосудия. Двое из шести кандидатов сами направили письма с просьбой не рассматривать их заявления на членство. Из остальных не удалось выбрать ни одного. 16 членов Совета судей вообще не голосовали.

Всего в состав Этического совета должны входить шесть человек, из которых половина - от международных экспертов. Другую половину назначает Совет судей. Без комиссии не произойдет очистки Высшего совета правосудия.

В Офисе президента Владимира Зеленского уже заявили, что не допустят блокировки судебной реформы.