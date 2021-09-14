Член комитета ВР Маслов о провале отбора в Этический совет: Судьям не понравилось, что у их голосов меньший вес, чем у представителей международных партнеров

Оптимальный вариант, если Совет судей самостоятельно разработает положение о проведении отбора кандидатов в Этический совет. Тогда можно будет быстрее провести публичный конкурс и таким образом разблокировать судебную реформу.

Об этом заявил в комментарии Цензор.НЕТ член Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Принятым ВР законом предусмотрено, что за проверку добропорядочности Высшего совета правосудия будет отвечать Этический совет. Он будет состоять из 6 членов: трех должны назначать из числа судей или судей в отставке, а трех - выбирать определенные международные организации. Этический совет не сможет принять решение, если за него не проголосовали минимум двое международных экспертов. В то же время если распределение голосов будет равным, решающим будет именно голос двух международных экспертов. Но Совет судей 13 сентября провалил отбор в Этический совет.

"Реакция Совета судей, в принципе, ожидаемая, - говорит Маслов. - Необходимо понимать, что это орган судейского самоуправления, и они представляют судейское сообщество. Понятно, что судейское сообщество не восприняло эту позицию, что их голоса имеют меньший вес, чем голоса будущих коллег по Этическому совету - представителей международных партнеров".

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Безусловно, можно понять позицию судей, но, как показывает опыт работы конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, если международные эксперты не имеют решающего голоса, работа такой комиссии легче согласовывается с желаниями власти и ее можно блокировать. Это тоже стоит учесть законодателям, если они начнут "корректировать" закон.

Именно внесение изменений в закон о Высшем совете правосудия Денис Маслов считает вторым возможным вариантом развития событий, называя его менее желательным, поскольку он может растянуться во времени, и политический диалог по этому вопросу точно будет непростым.

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Напомним, 13 сентября Совет судей не выбрал трех членов Этического совета, который должен взяться за проверку состава Высшего совета правосудия. Двое из шести кандидатов сами направили письма с просьбой не рассматривать их заявления на членство. Из остальных не удалось выбрать ни одного. 16 членов Совета судей вообще не голосовали.

Всего в состав Этического совета должны входить шесть человек, из которых половина - от международных экспертов. Другую половину назначает Совет судей. Без комиссии не произойдет очистки Высшего совета правосудия.

В Офисе президента Владимира Зеленского уже заявили, что не допустят блокировки судебной реформы.