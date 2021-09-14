"Посчитать себестоимость перевозок "Укрзализныци" нереально, там просто нет таких систем, - нардеп"

Инфраструктура "Укрзализныци" должна быть модернизирована, иначе через несколько лет мы будем иметь коллапс на железной дороге.

Об этом заявила народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если эта инфраструктура железнодорожная не будет модернизироваться и не будет хоть какие-то потуги делать, я думаю, что максимум, который она протянет - это 3-5 лет, и затем постепенно у нас будет наступать коллапс. В одной части, во второй части. То есть, все самортизировано, все, подчеркиваю, практически на 85-95%. Начиная от вагонов и заканчивая полотном, автоматизацией", - рассказала Клименко.

Депутат также обратила внимание на то, что расчеты тарифов на перевозку железной дорогой являются необоснованными, ведь сейчас в компании отсутствует система, которая позволила бы определить их реальную себестоимость.

"Я уже не говорю об учете пассажиров, который отсутствует. Я уже не говорю о каких-то системах, которые позволяют хотя бы увидеть себестоимость билета. Мы здесь на комитете всем комитетом считали себестоимость пассажирского билета ", - пояснила Клименко.

И отметила: если "Укрзализныця" не будет будет модернизирована - как по процессам с управленческой стороны, ИТ-стороны, так и со стороны капитальных инвестиций (вагоны, полотно, инфраструктура) - то коллапс на том или ином направлении деятельности компании неизбежен.

Ранее экс-председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги "Укрзализныци" нужно поднимать только после того, как будет проведена полноценная реформа компании.

В то же время гендиректор федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, чтобы спасти "Укрзализныцю", необходимо провести ее реформирование и назначить профессиональный менеджмент. И отметил: от постоянного повышения УЗ тарифов на перевозку она теряет грузы, и с каждым годом финансовое положение компании ухудшается.