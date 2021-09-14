Оккупанты накануне выборов в Госдуму РФ усиливают изоляцию ОРДЛО, - руководитель Центра информбезопасности Соловей

Российская оккупационная власть усиливает информационную изоляцию и свой контроль на территории ОРДЛО накануне выборов депутатов в Госдуму РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил во время панельной дискуссии "Голосование депутатов Госдумы РФ на временно оккупированных территориях Украины: выборы или фарс?" руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей.

"На оккупированных территориях усиливается изоляция региона в целом и информационная изоляция в частности. Свободных проукраинских СМИ, блогеров или даже телеграм-каналов не осталось, всех зачистили", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что то, что происходит в России, трудно назвать выборами: не допускаются оппозиционные политики, их сажают или выживают из страны, закрывают массово оппозиционные СМИ. Автоматически это переносится и на временно оккупированные украинские территории - Крым и ОРДЛО.

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Как сообщает Центр, в регионе закрывают КПВВ и вводят ограничения на пересечение линии разграничения, что усиливает изолированность региона. Также из-за смертности уменьшается количество жителей ОРДЛО, которые могли посещать Украину и при возвращении доносить правду до граждан, оказавшихся под российской оккупацией.

"Поэтому возможности Украине влиять на общественное мнение - очень ограничены. Это все заставляет Украину пересмотреть формат и механизмы сотрудничества с оккупированными территориями в медийном плане. Поскольку мы можем потерять возможность доносить правдивую информацию об Украине", - отметил Соловей.

Он также добавил, что оккупационная власть массово зомбирует молодежь: для этого учителям даже доплачивают премии, чтобы они "правильно" воспитывали учеников.

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