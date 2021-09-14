Ремонт дорог заново связал "отрезанную" Кировоградщину с Украиной, - ОГА
Об этом сообщает Кировоградская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Кировоградщина находится в центре Украины, но последние пятнадцать лет была фактически отрезана от остальных областей — сюда не было качественных дорог. Программа президента Украины Владимира Зеленского сшивает страну, буквально делая возможной логистику через нашу область. Теперь на Кировоградщину можно попасть с любого направления", — отмечается в сообщении.
Речь о пяти основных трассах, которые ведут с Кировоградщины в другие регионы: Н-01 Киев — Кропивницкий, М-30 "Дорога Единства" Стрый — Изварино, Н-23 Кривой Рог — Кропивницкий, Н-14 Николаев — Кропивницкий и М-13 Кишинев — Кропивницкий.
Все эти дороги на территории Кировоградской области по программе "Большая стройка" отремонтированы полностью или частично.
Как сообщалось, по программе "Большая стройка" на днях на Ивано-Франковщине стартовал ремонт дороги на Тернополь, цель которого — соединить центры двух областей качественной дорогой.