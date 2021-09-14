Главы ОГА и КГГА должны поспособствовать вакцинации от СOVID-19 не менее 80% педагогов до 20 сентября, - решение Офиса Президента
Такое решение было принято по результатам селекторного совещания под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко 13 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава.
"Для этого ОГА и КГГА должны организовать выезд мобильных бригад по иммунизации от COVID-19 в коллективы учебных заведений, а также провести разъяснительную работу среди коллективов этих учреждений о необходимости вакцинации для защиты педагогов и учеников от коронавирусной болезни.
В Минздраве подчеркнули, что безопасная образовательная среда - это общая ответственность работников учебных заведений и других взрослых. Речь идет как об учителях или воспитателях, так и о родителях и других членов семей учащихся", - сказано в сообщении.
"Прививки защищают взрослых от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти от нее. Вакцинированные взрослые, в свою очередь, защищают детей, не имеющих права на прививку от COVID-19 из-за возраста", - отметили в пресс-службе.
На сегодняшний день в Украине вакцинировано по крайней мере одной дозой около 40% педагогов.