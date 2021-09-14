Россия хочет отправить тысячу "вагнеровцев" на помощь военной хунте в Мали, - Times
Об этом пишет британское издание Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Ожидается, что в Мали "вагнеровцы" будут зарабатывать по $10,8 млн в месяц. За эти деньги они должны будут обучать местных военнослужащих и охранять главных деятелей малийской хунты.
Представитель Министерства обороны Мали отказался подтвердить информацию о договоренности с ЧВК "Вагнера", но признал, что страна хочет более тесных связей с Россией.
"Общественное мнение в Мали выступает за расширение сотрудничества с Россией, учитывая ситуацию с безопасностью. Но никакого решения не приняли", - сказал он.
В начале сентября Москву посетил министр обороны Мали.
Reuters сообщает, что информацию об отправке в Мали российских наемников подтвердили 7 источников среди дипломатов и представителей оборонных структур.
Сотрудничество хунты Мали с российскими наемниками беспокоит Францию, которая до 1960 года владела территорией Мали как колониальная империя. Париж пытается при помощи партнеров - в частности, Вашингтона - убедить военную хунту Мали отказаться от найма россиян.
Сейчас известно о присутствии "вагнеровцев" в Ливии и Южноафриканской республике.