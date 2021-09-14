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Россия хочет отправить тысячу "вагнеровцев" на помощь военной хунте в Мали, - Times

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Россия хочет отправить тысячу "вагнеровцев" на помощь военной хунте в Мали, - Times
Российская ЧВК "Вагнера" собирается заключить договоренности с военной хунтой, управляющей западноафриканским государством Мали, и отправить туда тысячу наемников.

Об этом пишет британское издание Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что в Мали "вагнеровцы" будут зарабатывать по $10,8 млн в месяц. За эти деньги они должны будут обучать местных военнослужащих и охранять главных деятелей малийской хунты.

Представитель Министерства обороны Мали отказался подтвердить информацию о договоренности с ЧВК "Вагнера", но признал, что страна хочет более тесных связей с Россией.

"Общественное мнение в Мали выступает за расширение сотрудничества с Россией, учитывая ситуацию с безопасностью. Но никакого решения не приняли", - сказал он.

В начале сентября Москву посетил министр обороны Мали.

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Reuters сообщает, что информацию об отправке в Мали российских наемников подтвердили 7 источников среди дипломатов и представителей оборонных структур.

Сотрудничество хунты Мали с российскими наемниками беспокоит Францию, которая до 1960 года владела территорией Мали как колониальная империя. Париж пытается при помощи партнеров - в частности, Вашингтона - убедить военную хунту Мали отказаться от найма россиян.

Сейчас известно о присутствии "вагнеровцев" в Ливии и Южноафриканской республике.

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Топ комментарии

  • SS 640592fb
    Да, давайте, в каждую дырку по русскому, чем больше их там ляжет, тем меньше потом здесь будет
  • дмитрий иванов 527db324
    Ну вот и посмотрим на Макрона во всей его красе и решимости Франции отстаивать свои интересы, в том числе и военным путём, а не бесконечными озабоченностями и соплежеванием. А террористическому формированию "чвк вагнера" пожелаем дальнейшей утилизации и желательно подальше от нас
  • Люцифер
    Сегодня получил билет на концерт Кобзона ордынский генерал Казанцев.
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