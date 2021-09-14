"Надеемся, что Россия прислушается. Призываем обвиняемых взять ответственность", - восемь родственников жертв рейса МН17 выступили в суде

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол", где проходят слушания по делу МН17 сегодня,14 сентября, выступили еще 8 родственников погибших рейса МН17.

Следующее судебное заседание по делу МН17 состоится 16 сентября в 10:00 по местному времени, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В четверг в суде также выступят 8 родственников погибших.

В ходе своих выступлений родные погибших призывают виновных взять на себя ответственность и рассказать правду о трагедии.

"Они должны услышать, что сделали с нами, нашими жизнями. Они должны увидеть и услышать, что они сделали с матерью и ее семьей", - подчеркнули во время своего сегодняшнего выступления нидерландцы Эльс и Франс Пейненбург, которые потеряли сына и невестку.

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Родители подчеркнули, что через две недели после уничтожения МН17 их сыну должно было исполниться 25 лет. Они также сказали, что оплакивают не только своего сына и невестку, а всех 298 погибших.

"Мы надеемся, что Россия прислушается. Обвиняемых призываем говорить, взять ответственность", - сказали родители погибшего нидерландца.

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