Противодействие агрессии РФ будет приоритетом Украины на 76-й сессии Генассамблеи ООН, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три приоритета Украины на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Ключевым приоритетом нашей внешней политики, закрепленным в стратегии внешнеполитической деятельности, остается противодействие российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины. 23 августа в Киеве состоялся саммит инаугурации Крымской платформы, которая консолидирует международные усилия для деоккупации Крыму. Мы рассчитываем на всестороннюю поддержку ее работы со стороны ООН, ведь достижения конечной цели Крымской платформы - возвращение Крыма - восстановит уважение к Уставу ООН и прекратит грубые нарушения международного права ", - подчеркнул министр.

Кулеба сообщил о намерении Украины созвать дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях нашего государства во время этой сессии Генассамблеи ООН.

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Вторым приоритетом Украины на 76-й сессии Генассамблеи ООН станет улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии в Донецкой и Луганской областях: "ООН имеет знания, опыт и технологии реализации проектов по восстановлению территорий, пострадавших от вооруженных конфликтов. Мы заинтересованы в более активной деятельности ООН в регионе, в частности в сферах гуманитарного разминирования, развития медицинской, образовательной и жилищно-коммунальной инфраструктуры ".

Третьим приоритетом станет преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий: "Все государства должны получить равный доступ к вакцинам, иметь достаточно средств для эффективного противодействия пандемии и экономического восстановления. Украина готова к эффективному сотрудничеству с ООН для укрепления украинской системы здравоохранения и социально-экономической защиты наиболее уязвимых категорий граждан ", - отметил Кулеба.

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