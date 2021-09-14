Бурба: ВСК по "вагнеровцам" не собралась - не было кворума

Экс-начальник ГУР МО Василий Бурба говорит, что вернулся сегодня из-за границы, куда возил на лечение ребенка, и сразу пришел на заседание ВСК. Но оно не состоялось - не собрался кворум.

Об этом он сказал журналистам в комментарии у здания комитетов Верховной Рады, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Бурбы, глава комиссии Марьяна Безуглая сказала ему, что сегодня нет кворума для заседания комиссии. Экс-начальник ГУР МО отметил, что придет следующее заседание, назначенное на понедельник.

Бурба рассказал, что сегодня прибыл из-за границы, куда возил ребенка на лечение, и сразу приехал на ВСК.

Экс-начальник ГУР МО не захотел отвечать на конкретные вопросы о спецоперации: "Я - военнослужащий. Поэтому все ответы могу предоставить только на комиссии".

Читайте: Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба пришел на ВСК по "вагнеровцам"

Он признался, что был удивлен информацией о том, что с ним давно хотели пообщаться, но он не выходил на связь: "Я узнал из СМИ. Сразу прилетел".

Говоря о том, боятся ли сейчас военнослужащие, разведчики принимать участие в спецоперациях, Бурба сказал: "Никто ничего не боится. Все идет нормально. Главнокомандующий четко руководит. У нас есть враг - Россия. Это самое главное. Дальше - увидим".

Также читайте: Россия хочет отправить тысячу "вагнеровцев" на помощь военной хунте в Мали, - Times