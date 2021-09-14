Бурба: ВСК по "вагнеровцам" не собралась - не было кворума
Об этом он сказал журналистам в комментарии у здания комитетов Верховной Рады, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Бурбы, глава комиссии Марьяна Безуглая сказала ему, что сегодня нет кворума для заседания комиссии. Экс-начальник ГУР МО отметил, что придет следующее заседание, назначенное на понедельник.
Бурба рассказал, что сегодня прибыл из-за границы, куда возил ребенка на лечение, и сразу приехал на ВСК.
Экс-начальник ГУР МО не захотел отвечать на конкретные вопросы о спецоперации: "Я - военнослужащий. Поэтому все ответы могу предоставить только на комиссии".
Он признался, что был удивлен информацией о том, что с ним давно хотели пообщаться, но он не выходил на связь: "Я узнал из СМИ. Сразу прилетел".
Говоря о том, боятся ли сейчас военнослужащие, разведчики принимать участие в спецоперациях, Бурба сказал: "Никто ничего не боится. Все идет нормально. Главнокомандующий четко руководит. У нас есть враг - Россия. Это самое главное. Дальше - увидим".