Новости

Боррель: Россия никуда не исчезнет. Нужно быть едиными и стремиться к менее конфликтным отношениям

5 47269
Боррель: Россия никуда не исчезнет. Нужно быть едиными и стремиться к менее конфликтным отношениям
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны союза к единству в отношениях с Россией и назвал целью "более стабильные и менее конфликтные отношения с Москвой".

Об этом он заявил на сессии Европарламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наше единство должно быть нашим самым крупным активом в отношениях с Россией, потому что очевидно, что Россия хочет посеять среди нас раздор", - заявил Боррель.

По его мнению, Россия избегает переговоров с ЕС и предпочитает вместо этого говорить с отдельными европейскими странами.

"Нам нужно стараться быть едиными в том, что касается отношений с Россией. И, поверьте мне, это не всегда просто", - добавил дипломат.

Читайте: Боррель о "Крымской платформе": Пусть не будет сомнений: Крым – это Украина

Боррель констатировал, что Россия остается крупным игроком на международной арене - и "никуда не исчезнет". Поэтому, по его словам, Евросоюз должен стремиться к более стабильным и менее конфликтным отношениям с Москвой.

"Россия не исчезнет, она будет здесь, так что мы должны найти путь, который поможет нам изменить текущую динамику и добиться менее конфликтных, более предсказуемых и стабильных отношений", - сказал глава европейской дипломатии.

Он добавил, что одной из задач ЕС останется защита "таких людей, как Навальный и те, кто его поддерживает", и призвал Европарламент не забывать об этом.

Также читайте: Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель

Боррель выступил с заявлением о России на сессии Европарламента, посвященной докладу об отношениях с РФ бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилиса.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Герхард
    СССР, как Империю Зла хотели уничтожить, и уничтожили.

    Кто хочет, ищет возможность. Кто не хочет, ищет причину.
  • Александр Юр
    Территория да, никуда не исчезнет. А вот про нынешнюю расеюшку я бы не был так категоричен.
  • Алекс Мышкевич
    но ведь рашку можно "исчезнуть"

    легким движением свифта.......
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости