Оккупанты проводят в Крыму артиллерийские учения с боевой стрельбой

В оккупированном Крыму на полигоне Опук российские военные проводят артиллерийские учения с отработкой боевых стрельб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Экипажи боевых машин отработают выход в позиционные районы для подготовки и проведения стрельб, изменение, инженерное оборудование и маскировку огневых позиций после выполнения боевых стрельб.

К учениям привлечены более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня "Град-М", гаубицы "Мста-Б" и Д-30 ", - говорится в сообщении.

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