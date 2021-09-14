Аваков об Арестовиче, называвшем АТО "курортом для мальчиков" и "пионерлагерем": Мерзавец, со смешком рассказывающий о гибели на войне наших солдат

Экс-глава МВД Арсен Аваков возмутился из-за слов нынешнего советника главы ОП Алексея Арестовича, который летом 2017 года называл АТО "курортом для мальчиков", "пионерлагерем" и местом для "праздника непослушания".

Свою позицию Аваков озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мой товарищ, военный, матерясь, прислал мне этот редкой мерзости ролик Арестовича. Некоего советника, члена, спикера и так далее", - написал экс-глава МВД.

"Уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальца в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа... подальше. Не подставляйте страну и президента!" - призвал он.

Читайте: Советник главы ОП: "Средний украинец" не может показать Афганистан на карте

Аваков считает, что Арестович не имеет права представлять Украину "в разных офисах и организациях".

"Я думаю, эти слова самовлюбленного пустоцвета увидят в каждом доме участника АТО... и жаль, если увидят в доме погибших бойцов... Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат..." - пишет экс-глава МВД.

Также читайте: Разумков предложил советнику Ермака Арестовичу вступить в "Талибан" в Афганистане

Интервью, которое возмутило Авакова, Арестович дал изданию "Апостроф" в июле 2017 года. Вот его тогдашние слова: "АТО - это великий курорт для мальчиков. Большой пионерлагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, от детей, от тещ туда, жарят мясо и живут, как положено нормальному украинскому козаку - в степи. Дует ветер, там абсолютная свобода, мысли простые и ясные, сознание простое, ясное. В тебя стреляют, ты стреляешь, ты - герой. Тебя все уважают. И не надо подтирать сопли детям, разбираться с покосившимся забором дома. И я не видел там ни одного страдающего человека. Я видел там среди солдат и офицеров только людей, которым в кайф то, что происходит. Они сильно пожалеют, что война закончится".