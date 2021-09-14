"ЕС" требует допросить в рамках "вагнергейта" всех участников совещания у Зеленского, - Герасимов

В рамках расследования "вагнергейта" должны быть допрошены все участники совещания в кабинете президента Владимира Зеленского включая его самого.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.

"События последних дней расставляют точки над "i" в деле расследования того, как и кем была слита блестящая операция украинских спецслужб по задержанию "вагнеривцев". В этой стране уже все знают, что спецоперация была. Спецоперация украинских спецслужб в рамках уголовного производства по задержанию преступников из ЧВК "Вагнер", которые убивали наших десантников, которые убивали невинных жертв МН17, которые убивали украинских воинов", - отметил Герасимов.

"По моему мнению, события последних дней развевают сомнения в том, что операция была остановлена, а фактически слита и провалена после пресловутого заседания или совещания в Зеленского", - констатирует нардеп.

"Риторический вопрос, кто тот один человек, который мог после этого совещания отдать такой приказ. Именно поэтому мы требуем допросить в рамках Временной следственной комиссии всех участников этого печально известного совещания у Зеленского", - отметил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

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"Мы требуем спросить у руководителя Службы безопасности Украины Баканова, почему за 13 месяцев не было ни одного следственного действия для расследования этого преступления. Но это - не задача для этой псевдо-ВСК, которая сейчас начала свое заседание. Или кто-то верит, что "Слуги народа" будут расследовать преступления своего руководства? ", - подчеркнул Герасимов.

Представитель "ЕС" в очередной раз призвал создать реальную ВСК, в предмет ведения которой будет четко записаны вопросы расследования слива операции по "вагнеровцам". В состав этой ВСК должны войти представители всех фракций и депутатских групп, кроме "пятой колонны", - убежден Герасимов.

Депутат также обратился к представителям правоохранительных органов с призывом не соглашаться на любые предложения или указания по уничтожению доказательств по делу ЧВК Вагнера.

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