Главные новости 14 сентября: Лерос обвиняет Столара в фальсификации, ВСК по "вагнеровцам" не смогла собраться

Нардеп Гео Лерос утверждает, что депутат ОПЗЖ Вадим Столар сфабриковал видео с его участием, Бурба пришел на ВСК по "вагнеровцам", но комиссия не собрала кворум, власти хотят при помощи камер следить, носят ли посетители ТЦ маски - главные новости Украины 14 сентября.

Шмыгаль выступил за двойное гражданство. Но не с РФ.

"Двойное гражданство - это признак цивилизованных стран. Во многих цивилизованных странах двойное гражданство - это обычная норма. Это должна быть транспарентная, открытая и прозрачная вещь. Конечно, не допускается двойное гражданство со страной-агрессором, это те вещи, которые прописаны в проекте закона", - сказал премьер-министр.

Лерос обвинил в фальсификации видео о нем Столара

Нардеп говорит, что видео, на котором он, как утверждает Telegram-канал, обсуждает организацию поджога своей машины, было снято в кабинете депутата "ОПЗЖ" Вадима Столара, еще когда тот спонсировал создание муралов, организатором которого был Лерос.Потом, по словам Лероса, в видео полностью заменили звук, и теперь пытаются выдать за компромат.

ВСК по "вагнеровцам" не смогла собраться - не было кворума

Сегодня комиссия должна была заслушать экс-начальника ГУР Минобороны Василия Бурбу.Он пришел на заседание, но заседания не было - не собрался кворум. Нардеп "Голоса" Костенко утверждает, что заседание было сорвано специально. В следующий раз ВСК планирует собраться в понедельник, 20 сентября.

Диссертацию Кивы дополнительно изучит Минобразования

Министерство отправило научную работу на углубленное изучение. Ее пристально рассмотрят несколько научных заведений. Уже сейчас к диссертации "есть серьезные замечания".

В торговых центрах поставят камеры, чтобы следить, носят ли люди маски

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдают ли социальную дистанцию", - сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Главный израильский антивакцинатор умер от коронавируса

Хай Шаулян ранее призывал своих подписчиков в социальных сетях не делать прививку от вируса под заголовком: "Эпидемии нет - вакцина не нужна и опасна".

Путин ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Президент РФ "очень близко" общался с одним из сотрудников, у которого обнаружили COVID-19. "Это человек, который работает со мной в непосредственной близости... Я накануне общался с ним целый день. Очень близко. В течении всего дня. Это - естественный эксперимент. Посмотрим как реально сработает на практике Спутник V", - говорит Путин.