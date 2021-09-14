Срок действия сертификатов о вакцинации в приложении "Дія" будет продлен до года, - Ляшко

Срок действия электронных сертификатов о вакцинации в приложении "Дія", который сейчас составляет полгода, будет продлен до 12 месяцев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Минздрав и Минцифры уже в ближайшее время объявят о том, каким образом в приложении "Дія" продлить действие сертификата о вакцинации. "Анонсирую продление действия сертификата на 1 год", — заявил Ляшко.

Глава Минздрава также отметил, что вакцинированные украинцы уже получили определенные преференции. Они смогут посещать, к примеру, спортзалы в случае введения в Украине "желтого" или даже "красного" уровня эпидемической опасности.

"Уже в "желтом" уровне владелец бизнеса сможет выбирать, работать ли ему с ограничениями, которые являются обязательными для "желтой" зоны, или принимать только вакцинированных. В "красном" уровне эпидопасности бизнес сможет работать только в том случае, если будет принимать исключительно вакцинированных ", — пояснил министр.

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