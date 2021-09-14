Государственная архивная служба выложила в свободный доступ сто кинохроник 1920-1930-х годов

Государственная архивная служба в рамках проекта "Архив украинского немого кино - онлайн" выложила в общий доступ первые оцифрованные документы Центрального кинофотофоноархива имени Г. Пшеничного.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Укринформе глава Государственной архивной службы Анатолий Хромов, информирует Цензор.НЕТ.

"Это начало актуализации большой части аудиовизуального наследия в культурный научный оборот. Сегодня на Ютубе мы представляем в свободном доступе на странице Архивной государственной службы первые 100 кинодокументов, которые хранятся в Центральном кинофотофоноархиве. Это преимущественно выпуски "Кинонедели ВУФКУ" и киножурнал за 1923-й - 1930-е годы. Всего мы планируем выставить 189 кинодокументов, которые, по нашим учетным данным, находятся в общественном достоянии", - сказал Хромов.

Он отметил, что онлайн-доступ к архивному культурному наследию, в частности его аудиовизуальной части, сконцентрированной в Центральном государственном кинофотофоноархиве Украины имени Гордея Пшеничного, является требованием XXI века.

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"Образное понимание - фото, кино, аудио - дает возможность лучше включить украинское общество в те события, дает ему понять, что же происходило в период НЭПа, Украинской революции, начала сталинских времен, в частности репрессий. Поэтому это одна из причин, вследствие которой мы имеем оккупацию части украинских территорий страной-агрессором, где вопрос актуализации аудиовизуального архивного наследия был решен раньше и они это активно использовали", - сказал глава Госархивслужбы.

Хромов отметил, что эта тенденция является общемировой. По данным Международной федерации киноархивов, сегодня 79 киноархивов мира используют бесплатные потоковые онлайн-сервисы для презентации аудиовизуального наследия.

По его словам, до конца этого года появятся несколько новых онлайн-платформ Национального архивного фонда, в частности речь идет о Центральном государственном архиве-музее литературы и искусства Украины.

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