Новые карантинные правила начнут действовать 20 сентября, - постановление Кабмина
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление Кабмина №954.
"Постановление вступает в силу с 20 сентября 2021 года", - отмечается в документе.
Из приложенных изменений следует, что ограничения не действуют для людей с желтыми и зелеными сертификатами и при ряде других условий.
Учреждения, находящиеся в желтой зоне карантина, смогут работать только при условии вакцинации от коронавируса по крайней мере первой дозой не менее 80% сотрудников (иметь желтые или зеленые сертификаты). При этом бизнес сможет выбирать, кого обслуживать - только вакцинированных, но без ограничений, или всех желающих. Для работы в красной зоне полностью вакцинированными должны быть 100% сотрудников. Услуги в этой зоне также смогут предоставляться только вакцинированным.