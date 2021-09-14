Новости

Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра могла принадлежать украинскому бизнесмену Вербонолю, - OCCRP

5 86325
Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра могла принадлежать украинскому бизнесмену Вербонолю, - OCCRP
Груз аммиачной селитры взорвался в порту ливанской столицы в августе прошлого года, тогда погибли более 200 человек. Теперь выяснилось, что он мог принадлежать компании Savaro Ltd, связанной с бизнесменом из Днепра Владимиром Вербонолем.

Речь об этом идет в расследовании OCCRP, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты отследили связь компании Savaro Ltd (Лондон, Великобритания), которая оформила перевозку селитры на судне Rhosus, с Вербонолем и его тестем, бизнесменом Николаем Алисеенко.

По документам сухогруз Rhosus был зафрахтован компанией Agroblend Exports, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, для перевозки аммиачной селитры, закупленной на грузинском заводе "Руставиазот" компанией Savaro Ltd.

Savaro Ltd и Agroblend Exports Ltd удалось связать с Вербонолем благодаря информации, найденной в электронных письмах, отправленных представителями компаний после задержания Rhosus в Бейруте.

Читайте: Двое россиян объявлены в розыск Интерполом из-за взрывов в Бейруте

Журналисты пришли к выводу, что Savaro Ltd является частью бизнес-сети с центром в Днепре, торговавшей аммиачной селитрой, которая может быть использована в производстве взрывчатых веществ. В материале подчеркивается, что компания замаскировала свою деятельность за десятками лиц и компаний, зарегистрированных на Кипре, на Виргинских островах и в Лондоне.

По их данным, основанные при участии Вербоноля компании как минимум с 2001 года занимались продажей удобрений, оборудования для металлургии, а также программного обеспечения. Одной из таких компаний была украинская Savaro, созданная в 2009 году.

Смотрите: Украина направила в Бейрут пять тонн гуманитарной помощи, - замглавы МВД Яровой. ФОТОрепортаж

Журналисты также выяснили, что в 2013 году Savaro закупила и отправила в Мозамбик – туда же, куда направлялся Rhosus, – 17 тыс. тонн аммиачной селитры тремя разными партиями.

Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра могла принадлежать украинскому бизнесмену Вербонолю, - OCCRP 01

Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

Взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Куда ж без Украины, нас везде пытаются приплести одни северные пропагандоны и их верные соратники. "Мог принадлежать", а мог и нет, то ли да, то ли нет, то ли точно не знаем... А почему он там так долго стоял и каковы были условия хранения уже разобрались?
  • Igor Butenko 2bccf522
    Могла принадлежать Ворбонолю, но конфисковали её у Гречушкина. Журналисты походу вообще не могут понять что такое собственность, договора поставки и когда по ним сменяется собственник. Лишнее подтверждение, что журналистами становятся люди, неспособные вообще к какой либо полезной деятельности. Кроме хайпа на выдуманной или самими информации ни на что не способны.
  • Игорь Швец be3a4c5e
    Ливанцы конфисковали селитру у Гречушкина, ливанцы не пойми как ее хранили. А виноват мифический украинец Верноль. И новый дизайн сайта гавно, деньги на ветер.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости