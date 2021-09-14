Расследование смерти Шишова: "Прокурор меня футболит в морг, морг - к следователю", - девушка активиста
Об этом журналистам рассказала девушка Шишова Божена Жолудь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
Тело не отдают близким, потому что еще не окончена судебно-медицинская экспертиза.
"Прокурор меня футболит в морг, морг - к следователю. Как у нас система дома работает, в Беларуси, такое ощущение, что то же самое происходит и здесь. Приехав к начальнику морга, я тоже начала задавать ему вопросы: когда вы мне отдадите (тело. - Ред.)? Когда закончатся экспертизы? На что я получила ответ: мы вам не обязаны ничего говорить", – рассказывает Божена Жолудь.
Руководство морга не стало комментировать ситуацию на камеру. Пояснило только, что тело отдадут, когда поступит разрешение прокуратуры.
По словам адвоката пострадавшей стороны Елены Гаврилюк, о вопросов в деле Шишова пока больше, чем ответов.
"Меня интересует, почему не выдается тело, почему долго проводится экспертиза. Это все, что я пока могу сказать на данный момент. Сейчас подготовлены адвокатские запросы на имя министра внутренних дел Монастырского о том, что он в своем брифинге "Интерфаксу" озвучил, что известна версия: или это убийство, или самоубийство - поэтому хотим от него получить более внятный ответ", - рассказала адвокат.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.