Расследование смерти Шишова: "Прокурор меня футболит в морг, морг - к следователю", - девушка активиста

Близкие белорусского активиста Виталия Шишова, которого полтора месяца назад нашли повешенным в киевском парке, до сих пор не могут забрать из морга его тело.

Об этом журналистам рассказала девушка Шишова Божена Жолудь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Тело не отдают близким, потому что еще не окончена судебно-медицинская экспертиза.

"Прокурор меня футболит в морг, морг - к следователю. Как у нас система дома работает, в Беларуси, такое ощущение, что то же самое происходит и здесь. Приехав к начальнику морга, я тоже начала задавать ему вопросы: когда вы мне отдадите (тело. - Ред.)? Когда закончатся экспертизы? На что я получила ответ: мы вам не обязаны ничего говорить", – рассказывает Божена Жолудь.

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Руководство морга не стало комментировать ситуацию на камеру. Пояснило только, что тело отдадут, когда поступит разрешение прокуратуры.

По словам адвоката пострадавшей стороны Елены Гаврилюк, о вопросов в деле Шишова пока больше, чем ответов.

"Меня интересует, почему не выдается тело, почему долго проводится экспертиза. Это все, что я пока могу сказать на данный момент. Сейчас подготовлены адвокатские запросы на имя министра внутренних дел Монастырского о том, что он в своем брифинге "Интерфаксу" озвучил, что известна версия: или это убийство, или самоубийство - поэтому хотим от него получить более внятный ответ", - рассказала адвокат.

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Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.