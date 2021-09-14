Лига чемпионов: "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой"

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве сыграло в ничью 0:0 с португальской "Бенфикой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, де Пена (Вербич, 76), Цыганков (Караваев, 76), Шкурин (Гармаш, 59)

"Бенфика": Влаходимос, Морато, Вертонген, Отаменди, Жилберто (Лазаро, 59), Гримальдо, Вайгль, Эвертон (Радоньич, 59), Жоау Мариу (Таарабт, 85), Рафа Силва (Пицци, 89), Яремчук (Нуньес, 59)

На последних минутах матча киевляне забили - Шапаренко отличился с паса Гармаша, но судья отменил взятие ворот, VAR показал офсайд.

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Во втором матче группы E "Барселона" проиграла на своем поле "Баварии" со счетом 0:3.

Во втором туре 29 сентября "Динамо отправится в гости к "Баварии", а "Бенфика" примет "Барселону".