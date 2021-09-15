Российский боевик Франчетти мог попытаться сбежать из Чехии, - представитель суда

В Чехии пояснили, почему суд арестовал задержанного по запросу Украины российского боевика Александра Франчетти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Пресс-секретарь Городского суда Праги Адам Вениг сообщил, что арест россиянина Александра Франчетти, участвовавшего в оккупации Крыма в 2014 году, оправдан угрозой его побега из Чехии.

"Суд пришел к заключению, что были соблюдены условия взятия Франчетти под стражу, так как существует угроза его побега из Чехии", - сказал он.

Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги был задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России. 14 сентября суд отправил его под арест.

Подробнее об этом читайте в статье Цензор.НЕТ "Как фитнес-тренер получил медаль "За возвращение Крыма". Что известно о задержанном в Чехии участнике аннексии".