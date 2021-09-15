Фотографировавшаяся с российской спортсменкой легкоатлетка Магучих ранее отказалась от гражданства США и Польши, - федерация
Слова в защиту Магучих Сафиуллин сказал в интервью изданию "Обозреватель", сообщает Цензор.НЕТ.
Обвинять Ярославу в отсутствии патриотизма? Мне ее тренер Татьяна Владимировна рассказывала, что с 2017 года каких только предложений по поводу смены гражданства не поступало - и из США, и от поляков, и кто только не приглашал. Но она здесь, в Украине. Вот это патриотизм. Это пример для подражания", - сказал он.
Сафиуллин добавил, что Магучих в этом году демонстрирует блестящие результаты, за которые была удостоена двух наград от европейской федерации.
"А то, что произошло... Ну, так принято в спорте после соревнований фотографироваться вместе, становиться на одну ступень пьедестала во время церемонии награждения - так они отдают дань уважения честной спортивной борьбе. Тем более Россия была наказана и не была представлена на Олимпийских играх, не было там флага РФ", - отметил глава ФЛАУ.
Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих 7 августа после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.
Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.
9 августа в соцсетях появилось еще одно фото Магучих с Ласицкене. "Вместо, того чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!", - ответила после этого Магучих тем, кого возмутил ее поступок.