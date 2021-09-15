Ливанский политик Ваххаб сравнил украинок с проститутками, посольство требует извинений. ВИДЕО

Бывший министр экологии Ливана, глава партии "Аль Таухид Аль Араби" Виам Ваххаб публично сравнил украинских женщин с проститутками.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".

Скандальное заявление Ваххаб сделал в эфире местного телеканала. Он вспомнил, как обсуждал страны Мишелем Ауном возрождения туризма в Ливане.

"Я сказал ему: "Если мы - страна проституции, позвольте нам ввезти 10 тцсяч российских или украинских женщин", - заявил Ваххаб.

Политик добавил, что президент отреагировал на его "предложение" улыбкой.

Заявление политика раскритиковали в социальных сетях. Мгновенно отреагировал и посольство Украины в Ливане.

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"Посольство Украины в Ливанской Республике решительно осуждает оскорбительные высказывания и унижение достоинства граждан Украины председателем партии "Аль Таухид Аль Араби" господином Виамом Ваххабом на телеканале "Аль Жадида" и обращается с требованием публичного извинения перед гражданами Украины", - говорится в сообщении дипучреждения.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил, что посольство готовит иски в суд из-за слов политика.

"У нас уже был подобный опыт с ливанским телеканалом. Поэтому мы не позволим никому безнаказанно так высказываться об Украине. Сам канал уже отреагировал на это событие, подав и наше осуждение этого поступка", - сказал посол.

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В политической партии "Аль Таухид Аль Араби", которую возглавляет Ваххаб, заявили, что слова политика якобы "неправильно истолковали".

"В российско-украинском вопросе Виам Ваххаб имел в виду красоту женщин из России и Украины, а не что-то еще", - говорится в заявлении партии.

В политсиле Ваххаба добавили, что украинки и россиянки - "первоклассные женщины, поскольку они заслуживают нашего восхищения и любви, и они занимали высокие должности в государственных учреждениях, армии и в обществе".