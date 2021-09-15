Дело о надписях "Зеля х#йло": заседание отложили, чтобы допросить свидетелей

Обвиняемый Александр Тарнавский утверждает, что в материалах дела допущено множество неточностей. Полицейских вызовут на заседание.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Полицейский, который составлял протокол, допустил очень много ошибок, моя адвокат хотела его заслушать, потому что он не установил мою личность и написал не мои данные. То есть, там Тарнавский Александр, но рожденный в другом городе. А полицейский, который написал заявление, - он дал ложные показания, ну, так мы считаем", - рассказал Тарнавский.

Заседание отложили на четверг, 16 сентября.

Во время слушаний рядом со зданием суда активисты, которые поддерживают Тарнавского, устроили выставку фотографий нецензурных надписей на заборах и стенах Чернигова.

Напомним, Тарнавского судят по статье "мелкое хулиганство". Это административное правонарушение, и максимальное наказание за него - 15 суток административного ареста.

По версии следствия, мужчина оставлял на заборах и стенах города надпись "Зеля х#йло". Сам Тарнавский говорит, что это - место полицейских черниговской ячейке "Нацкорпуса", которую он возглавляет.