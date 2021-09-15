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Польша отказывается от российского газа и прекращает контракт с "Газпромом"

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Польша отказывается от российского газа и прекращает контракт с "Газпромом"
Без голубого топлива из РФ страна будет обходиться с 2023 года.

Об этом заявил представитель правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф".

Наимский пояснил, что Польша полностью откажется от российского газа, когда заработает трубопровод Baltic Pipe. Это должно произойти в 2023 году.

"Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом", – сказал чиновник и выразил надежду на то, что Baltic Pipe заработает с 1 октября 2022 года.

Представитель правительства отметил, что после запуска газопровода Польша собирается нарастить используемые объемы голубого топлива на 50%

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Также он пояснил, что польская компания Gaz-System строит межсетевые соединения в соседние страны, это позволит импортировать необходимый для экономики объем газа из других источников, избегая российских.

Baltic Pipe соединяет норвежские газовые месторождения с Данией и Польшей. Ожидаемая мощность газопровода составит 10 миллиардов кубометров в год. По словам Наимски, экологические вопросы, которые вызвали задержку строительства, на данный момент решены.

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Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Газ из Норвегии будет поступать через Польшу и в Украину...,об этом сообщила пресс - служба польского оператора GAZ-Sistem.Все соглашения на этот счет Польша получила и от Дании и Швеции в том числе...Мавзолейные...хрюкните чего либо по Скабеевски....
  • Senator S 01a656ec
    Анджей Дуда это вам не Меркельша и не Трамп позволивший Мавзолейному братану Пыне достроить Северный потоп Путлера... Крысы хрюкните... Трамп -Наш,Жириновский вам Шапусика в бокал нальет...
  • Brian Fox
    Вот это я понимаю . Послали кацапегов подальше . Если бы не идиот Байден можно было и сжиженный американский им отгружать .
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