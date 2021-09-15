Оккупанты заявляют, что собрались построить в Крыму город

Населенный пункт, в котором в курортный сезон смогут жить до 50 тыс. человек, они собираются возвести на Западном побережье оккупированного Крыма.

Об этом заявил глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Западное побережье, там крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержанная нами. Сейчас идут расчеты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано", - сказал Аксенов.

Он выразил уверенность, что воды и электроэнергии на новый населенный пункт хватит.

Читайте: Россия присвоила более 4 тыс. памятников в оккупированном Крыму и вывозит артефакты, - ЮНЕСКО

По состоянию на 1 августа 2012 года все население Сакского района Крыма составляло 77 970 жителей.