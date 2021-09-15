Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Оккупанты заявляют, что собрались построить в Крыму город

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Оккупанты заявляют, что собрались построить в Крыму город
Населенный пункт, в котором в курортный сезон смогут жить до 50 тыс. человек, они собираются возвести на Западном побережье оккупированного Крыма.

Об этом заявил глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Западное побережье, там крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержанная нами. Сейчас идут расчеты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано", - сказал Аксенов.

Он выразил уверенность, что воды и электроэнергии на новый населенный пункт хватит.

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По состоянию на 1 августа 2012 года все население Сакского района Крыма составляло 77 970 жителей.

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Топ комментарии

  • тыр- тыр-тыр
    Крым так переполнен туристами, что им нужен отдельный город. Монте-Саки?
  • Алиса 35525cf4
    Монте-Ссаки
  • Elvic Vic
    Єдиною перевагою степового Криму перед тим же ж Новоросійськом , Геленжиком й Анапою було , що він ближчий до Одеси , Миколаїва , Херсону , чи Запоріжжя та й Дніпра .

    Субтропічний Крим унікальний - там сухе повітря , яке дуже користне для асматиків , для легенів взагалом . Саки й Євпаторія були й мирні часи в рази меньш привабливими . В кінці серпня там вже не дуже комфортно . А пів вересня згалалом дожді постійні .
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