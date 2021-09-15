"Кажется, результат в нашу пользу", - Луческу

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что его команда очень хорошо сыграла в обороне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Трибуна".

"Позитивный результат. Играли против очень хорошего соперника. Я говорил это и до матча. Это команда, которая инвестирует очень много денег в игроков. Мы сыграли очень хорошо в обороне. Ждали своего момента. Были еще какие-то моменты у нас, штанга. Жаль, что не засчитали гол в конце матча", - сказал Луческу.

Группу, в которой играет "Динамо", тренер назвал сложной. И побещал "цепляться за каждое очко".

Когда смотришь на наших центральных защитников, им 19-21 год, а у соперника - далеко за 30, то кажется, что результат все-таки в нашу пользу", - добавил Луческу.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 14 сентября стартовал групповой этап Лиги чемпионов. "Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Бенфикой".