21 РСЗО "Град", 47 танков и 24 гаубицы: войска РФ разместили десятки единиц военной техники на Донбассе. Таблица

Спецмиссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала десятки единиц военной техники войск РФ, среди которых танки, "Грады", гаубицы и БМП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 14 сентября.

"СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему", - говорится в сообщении.

Так, Миссия зафиксировала 21 реактивную систему залпового огня, размещенную в нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Луганской области.

Кроме того, были зафиксированы 47 танков на двух полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Также признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности Миссия зафиксировала бронетранспортер в жилом квартале подконтрольного правительству района Донецкой области и 2 боевые бронированные машины в неподконтрольном правительству районе Луганской области.

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