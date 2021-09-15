21 РСЗО "Град", 47 танков и 24 гаубицы: войска РФ разместили десятки единиц военной техники на Донбассе. Таблица
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 14 сентября.
"СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему", - говорится в сообщении.
Так, Миссия зафиксировала 21 реактивную систему залпового огня, размещенную в нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Луганской области.
Кроме того, были зафиксированы 47 танков на двух полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области.
Также признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности Миссия зафиксировала бронетранспортер в жилом квартале подконтрольного правительству района Донецкой области и 2 боевые бронированные машины в неподконтрольном правительству районе Луганской области.