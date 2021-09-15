COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 4600 человек, умерли - 93
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные пресс-службы Минздрава.
"За сутки 14 сентября 2021 в Украине зафиксированы 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 531, медработников - 95)",- говорится в сообщении.
Отметим, что в последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался 22 мая 2021 года. Тогда за сутки заболели 4 606 человек.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 1609 человек;
◾ летальных случаев - 93;
◾ выздоровели - 1858 человек.
За сутки протестировано:
◾ методом ПЦР - 33878 человек,
◾ методом ИФА - 8562 человека,
◾ экспресс-тестами - 32991 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾ заболело - 2325796 человек;
◾ выздоровели - 2225130 человек;
◾ летальных случаев - 54 550;
◾ проведено ПЦР-тестов - 12342907.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.