СOVID-19 - самое сложное испытание для мира со времен Второй мировой войны, - генсек ООН Гутерриш
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник, перед закрытием 75-й сессии Генеральной Ассамблеи, после которой сразу начала работу 76-я, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Гутерреш поблагодарил представителя Турции Волкана Бозкира, который председательствовал на семьдесят пятой сессии, и передал молоток новому главе ГА представителю Мальдив Абдулле Шахиду.
Открывая новую сессию, Шахид заявил, что в мире распространилась "коллективная тревога и разочарование", которые не всегда связаны с пандемией.
По его словам, сейчас мир нуждается прежде всего в надежде, и ООН должна продемонстрировать людям на планете, "мы знаем об их бедственном положении", "должны прислушиваться" и "готовы работать вместе, чтобы преодолеть проблемы".
"Мы можем найти в себе мужество двигаться вперед, - добавил он, - вакцинировать мир и стимулировать более экологичное, более инклюзивное восстановления после пандемии".