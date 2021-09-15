За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 141 796 человек, всего - 6 028 877, - Минздрав

141 796 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 14 сентября 2021. Одну дозу получили 67 614 человек полностью иммунизированы - 74 182 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.

По данным ведомства, в течение суток работали: 939 мобильных бригад, 2929 прививочных пунктов, 326 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу - 6 028 877 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 959 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 10 987 963 прививки.

В Минздраве напомнили, что вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

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