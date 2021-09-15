На Тернопольщине восстанавливают 12-км участок дороги, ведущей к туристическому магниту - селу Язловец, - "Укравтодор"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
Дорожная техника работает от с. Трибуховцы до с. Язловец.
"Язловец - один из туристических "магнитов" Бучачской громады. Его любят посещать туристы и прихожане Римско-католической церкви. Ведь здесь их привлекает местный замок, реколекционный дом сестер закона Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и музей основателя этого женского монастыря Марцелины Даровской", - говорится в сообщении.
В ходе президентской программы "Большая стройка" подрядчик уже начал снимать старое изношенное покрытие. После этого планируется укрепить основу дороги и уложить 2 слоя асфальтобетонного покрытия. В пределах населенных пунктов также установят освещение, тротуары и барьерное ограждение.
Вскоре стартует ремонт еще одного участка дороги Т-20-16 – от поселка Толстое к с.Подолье.
А в следующем году планируют начать ремонт на остальной протяженности дороги Бучач - Толстое.
Добраться Язловца можно будет с комфортом уже в этом году: восстановленной дорогой Н-18 Ивано-Франковск - Бучач - Тернополь и восстановленным участком автодороги Т-20-16 Бучач - Толстое.
Напомним, программа Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" направлена на решение проблемы внутренних перевозок, развитие транзита и межгосударственных отношений.