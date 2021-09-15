Есть шанс отменить все карантинные ограничения в Украине. Для этого нужно прийти и вакцинироваться, - Ляшко

Карантин в Украине могут полностью отменить, когда граждане массово будут вакцинироваться от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ТСН, комментируя информацию о том, что у трех миллионов доз вакцин якобы подходит к концу срок использования.

Глава Минздрава призвал украинцев вакцинироваться - тогда, по его словам, проблем со сроком годности не будет.

"Минздрав делает все необходимое, чтобы Украина вернулась к нормальной доковидной жизни - так, как это делает, скажем, Дания, где вакцинировано более 70% взрослого населения. Они отменяют все карантинные ограничения. У нас также есть шанс отменить все карантинные ограничения. Для этого нужно не много - прийти в пункты прививки и вакцинироваться", - сказал он.

По данным министра, сегодня в Украине в наличии 11 миллионов доз вакцины.

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