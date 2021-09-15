Новости • Коронавирус и карантин

Есть шанс отменить все карантинные ограничения в Украине. Для этого нужно прийти и вакцинироваться, - Ляшко

2 542147
Есть шанс отменить все карантинные ограничения в Украине. Для этого нужно прийти и вакцинироваться, - Ляшко
Карантин в Украине могут полностью отменить, когда граждане массово будут вакцинироваться от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ТСН, комментируя информацию о том, что у трех миллионов доз вакцин якобы подходит к концу срок использования.

Глава Минздрава призвал украинцев вакцинироваться - тогда, по его словам, проблем со сроком годности не будет.

"Минздрав делает все необходимое, чтобы Украина вернулась к нормальной доковидной жизни - так, как это делает, скажем, Дания, где вакцинировано более 70% взрослого населения. Они отменяют все карантинные ограничения. У нас также есть шанс отменить все карантинные ограничения. Для этого нужно не много - прийти в пункты прививки и вакцинироваться", - сказал он.

По данным министра, сегодня в Украине в наличии 11 миллионов доз вакцины.

Читайте также: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 141 796 человек, всего - 6 028 877, - Минздрав

Топ комментарии

  • Eugen Mk
    Вона Израиль уже навакцинировался, и как вам результат? Отменили чиго?
  • Петро Оленев
    Ляшко це хто? Він хоть в школі вчився? Ізраіль вакцинував практично все населення. За вчора - 10700 захворіло 32 померло. Хто розкаже Ляшку чому це так виходить.
  • Eugen Mk
    В смысле невозможно в принципе? Очень даже вероятно двинуть кони и с вакциной
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости