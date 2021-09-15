Новости • Борьба с коронавирусом

Каждый человек должен быть вакцинирован к концу 2022 года, - председатель ГА ООН Шахид

3 29046
Каждый человек должен быть вакцинирован к концу 2022 года, - председатель ГА ООН Шахид
К концу 2022 года каждый человек в мире должен получить прививку от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нового главы Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахида во время брифинга.

"Я собираюсь сделать все, что в силах председателя ГА ООН, чтобы удостовериться, что мы можем добиться поставленной цели - провести вакцинацию всех людей без исключения до конца 2022 года", - сказал Шахид.

По его словам, в ООН намерены в начале следующего года провести большую встречу, в рамках которой должны принять участие мировые лидеры и ключевые эксперты.

"Мы не сможем быть в безопасности, пока все не защитимся", - добавил Шахид.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязательную вакцинацию в Украине вводить не планируем, - Шмыгаль

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Vedana
    Я вважаю, що це - злочин.

    І правозахисники та інші фахівці (якщо ще не всі продалися) мусять відреагувати.

    Якщо ні, тоді, напевне, це - війна. І рельно шалена криза.

    Це - не нормально і не містить жодних підстав. Такий неймовірний тиск з порушенням законів і прав людей, шалена гонка штрикнути ВСІХ - мусить мати причину. І це - не здоров*я людей.
  • violator
    Шахид - шикарная фамилия
  • Алекс Фишер
    Такий тиск.... Щось тут не чисто
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости