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Новая волна COVID-19 пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия, - прогноз НАН Украины

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Новая волна COVID-19 пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия, - прогноз НАН Украины
После некоторого торможения в конце августа текущего года, в начале сентября темпы роста количества больных COVID-19 существенно превысили прошлогодние показатели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре эпидемической ситуации, опубликованном на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Тревожным является также и показатель летальности.

"Сохранение такой тенденции будет указывать на то, что новая волна, вероятно, пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия", - отмечают ученые.

Также подчеркивается, что регистрация положительных результатов ПЦР-тестов выросла до 12%, достигнув прошлогоднего значения.

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Топ комментарии

  • Антон Есипенко 8647e951
    Учитывая как наш народ забил на все предосторожности ничего удивтельного нет
  • Sergey Pupkin
    Национальной академии наук (НАН) Украины - бесполезная организация проедающая деньги и торгующая дипломами. Передавайте привет академику киве.
  • алекс философ
    Локдаун, у нас через некомпетентність влади. Вакцини до речі колють не тільки за ваші кошти, як платника податків - а й за кошти оленів.

    Вакциновані хворіють так само, як і не вакциновані. Ізраїль вам в приклад.

    А от хто буде лікувати побічки від вакцин? Коштом оленей? Якщо олєнєводи будуть непрацездатні? .

    Адже підписаний закон про те що виробники звільняються від відповідальності.

    А якщо вони такі безпечні - то для чого приймати цей закон.?
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