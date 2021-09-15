Новая волна COVID-19 пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия, - прогноз НАН Украины
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После некоторого торможения в конце августа текущего года, в начале сентября темпы роста количества больных COVID-19 существенно превысили прошлогодние показатели.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре эпидемической ситуации, опубликованном на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.
Тревожным является также и показатель летальности.
"Сохранение такой тенденции будет указывать на то, что новая волна, вероятно, пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия", - отмечают ученые.
Также подчеркивается, что регистрация положительных результатов ПЦР-тестов выросла до 12%, достигнув прошлогоднего значения.