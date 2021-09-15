Еврокомиссия выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи в сумме €600 млн, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме €600 млн.
Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме €600 млн. Благодарен ЄС, Урсуле фон дер Ляйен, Валдису Домбровскису за положительную оценку внедряемых Украины реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19", - написал Зеленский.