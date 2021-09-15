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Еврокомиссия выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи в сумме €600 млн, - Зеленский

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Еврокомиссия выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи в сумме €600 млн, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме €600 млн.

Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме €600 млн. Благодарен ЄС, Урсуле фон дер Ляйен, Валдису Домбровскису за положительную оценку внедряемых Украины реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19", - написал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Будет что в асфальт з друзьями закатать.
  • Анатолий Панасюк
    Уррааааа! Тепер буде за що в відпустку поїхати. Не мені і не вам.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ну да,помню байку зекретина о миллионах фунтов от Великобритании )это гундосое уродище ещё пытается втюхать ,что ему бабло под"успешные реформы" выдают -жалкое зрелище от зашкваренного персонажа...
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