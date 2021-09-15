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Рада может принять закон, закрепляющий за Кабмином назначение руководителя НАБУ. Шансы достаточно высоки, - Разумков

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Рада может принять закон, закрепляющий за Кабмином назначение руководителя НАБУ. Шансы достаточно высоки, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает высокими шансы принятия парламентом закона, закрепляющего за Кабинетом Министров Украины прерогативу назначения руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что шансы достаточно высоки", - сказал Разумков, отвечая на вопрос, примет ли парламент закон, в котором назначение руководителя НАБУ является прерогативой Кабинета Министров.

Он напомнил, что законопроект о НАБУ, который впоследствии стал законом, изначально имел проблемы с соответствием Конституции Украины.

"Мы получили решение Конституционного суда, которое во многом было оправдано - полномочия и президента, и Верховной Рады четко выписаны в Конституции, и таких полномочий, как назначение главы НАБУ, у них точно нет", отметил спикер.

По словам Разумкова далее было два пути развития событий, которые сегодня находятся на рассмотрении в Верховной Раде.

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"Первый - перемещение этого функционала (назначение главы НАБУ) Кабинету министров Украины. То есть все остается так, как есть, происходит отбор на конкурсной основе, после этого формальную функцию в данной ситуации, да простит меня премьер-министр, выполняет Кабмин, который назначает руководителя НАБУ на должность", - рассказал глава парламента.

Разумков подчеркнул, что второй путь - внесение изменений в Конституцию и оно труднее и продолжительнее.

"Второй путь - более тяжелый, и в него с каждым днем я верю все меньше - это изменения в Конституцию. Это по времени займет минимум полгода, а то и больше. В назначении главы НАБУ может быть задействована и Верховная Рада, которая участвует в отборе, и президент. Или же, например, второй вариант - Верховная Рада назначает по представлению президента, но тоже после конкурсной процедуры. Поэтому мне ближе, понятнее первый путь, чтобы закрепить независимость антикоррупционных органов", - сказал Разумков.

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  • Алла Новосад 5b57f84f
    Тобто, ЗЕрада готова посилити автократію, від якої до диктатури один крок.
  • Capitan Nemo 512f0924
    Осталось еще, чтобы Генерального прокурора и Председателя Верховного суда назнали на сходке воров в законе...
  • Дід Трохим
    ЗАКОН УКРАЇНИ

    Про Національне антикорупційне бюро України

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    ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного бюро.

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