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Кабмин продлил действие "зеленых" COVID-сертификатов до 365 дней

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Кабинет Министров Украины продлил действие "зеленых" COVID-сертификатов со 180 до 365 дней.

Соответствующее постановление № 954 от 13 сентября 2021 года о внесении ряда изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 и от 29 июня 2021 № 677обнародовано на сайте правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Кабмин продлил действие зеленых COVID-сертификатов до 365 дней 01

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"Зеленые" сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозной. Срок действия такого сертификата – 365 дней.

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Топ комментарии

  • piligrim
    и на чем основано сие чудотворное действие?...
  • Привет
    Ну к медицине сее действо точно не имеет ни какого отношения...

    С точно таким же успехом можно решением кабмина остановить вирус...😀
  • Tychus Findlay
    Після виборів 2019 року з'явилась відраза до всього зеленого.
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