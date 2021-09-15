Разрешение на запуск "Северного потока - 2" могут дать к началу 2022 года, - Лавров

По мнению российской стороны, попытки напасть на "Северный поток - 2" продолжатся.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Также Лавров отметил, что все работы по строительству трубы со стороны России завершены, в настоящее время идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора.

Он добавил, что процесс небыстрый, ориентировочно разрешения будут получены в начале 2022 года.

Читайте также: Германия не разрешит эксплуатацию "Северного потока-2" до окончания сертификации, - Зеркаль