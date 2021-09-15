Некоторые работники педагогической сферы при выходе на пенсию получат сразу 10 выплат, - ПФУ

В Украине некоторые пенсионеры будут получать сразу 10 выплат при выходе на пенсию по возрасту.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в Правилах пенсионного обеспечения работников образования, опубликованных Пенсионным фондом Украины.

Как отмечают в Пенсионном фонде, речь идет о работниках педагогической сферы, которые уходят на пенсию по возрасту.

Условия для выдачи денег:

- необходимо, чтобы ранее пенсионеру не назначалась пенсия;

- должен быть обязательный страховой стаж: у мужчин – 35 лет, у женщин – 30 лет;

- стаж должен быть получен в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности, на должностях, которые дают право на назначение пенсии по выслуге лет.

Должности, дающие право выйти на пенсию по выслуге лет:

- работа в общеобразовательных учебных заведениях на должности учителя, преподавателя, воспитателя, директора

- работа в дошкольных учебных заведениях на должностях воспитателей, музыкальных руководителей, директоров, заведующих.

- работа во внешкольных учебных заведениях на должности художественных руководителей, руководителей, заведующих, директоров и их заместителей.

Размер пенсии определяется с учетом всего накопленного страхового стажа независимо от учреждения и должности, на которой этот стаж приобретен, и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.

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Кому и когда поднимут пенсии в 2022 году:

- с 1 января 2022 года пересчитают пенсии ликвидаторам Чернобыльской катастрофы с инвалидностью;

- с 1 марта будет проведена общая индексация пенсий для примерно 10 млн пенсионеров;

- в марте 2022 года повысят компенсации украинцам старше 75 лет;

- с 1 июля пересчитают прожиточный минимум: в результате вырастут максимальная, минимальная пенсии и надбавки за стаж сверх нормы;

- с 1 октября вырастет минимальная пенсия для тех, кто достиг 65 лет и имеет необходимый трудовой стаж;

- с 1 декабря повысят прожиточный минимум, а также минимальные, максимальные пенсии и надбавки.

Также Минсоцполитики предлагает расширить программу ежемесячных доплат пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет.

Какая сейчас средняя пенсия по Украине:

Средняя пенсия по Украине - от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек);

пенсию меньше 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек).

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек).

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Напомним, Кабмин планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

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Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет Министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.