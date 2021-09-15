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В Конгрессе США предлагают выделить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол", - Politico

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В Конгрессе США предлагают выделить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол", - Politico
В Конгрессе США предложили отправить Украине компоненты системы противоракетной обороны "Железный купол".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что в Конгрессе США включили поправку в законопроект об оборонном бюджете США на 2022 финансовый год, согласно которой Украине передадут или продадут новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая потенциальную отправку батареи "Iron Dome" (Железный купол).

Так, поправка требует от Пентагона представления в Конгресс отчета с изложением вариантов потенциальной продажи или передачи "существующих систем" Украине, которые, вероятно, не будут развернуты в США в ближайшем будущем.

Кроме того, сообщается, что США приобрели две батареи "Железного купола" в 2019 году. Армия США изо всех сил пыталась интегрировать противоракетную оборону "Iron Dome", однако она не была разработана для работы в новой системе командования и управления.

Версия законопроекта не определяет какую-либо конкретную систему вооружений, которую следует передать Украине, но один сотрудник Конгресса сказал, что формулировка о передаче существующих систем говорит о многом, и что две армейские батареи "Железный купол" являются главными кандидатами, потому что в армии США мало соответствующих систем, которые могли бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Квартальные долпоепы за два года не закупили ниодного "нептуна", ниодного "сапсана", добивают сейчас павлоградский хим завод, уже давно передали кацапам документацию по "ольхе"... Неужели вы наивные дурачки полагаете, что вам кто-то "купол" даст видя что вытворяет зеленая свора мародеров и вредителей!!
  • Сергей Крот
    точно! для обороны достаточно обеспокоенности...
  • 5 копійок
    Мабуть Штати мають на це підстави, вони все відслідковують.
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