В Конгрессе США предлагают выделить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол", - Politico

В Конгрессе США предложили отправить Украине компоненты системы противоракетной обороны "Железный купол".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что в Конгрессе США включили поправку в законопроект об оборонном бюджете США на 2022 финансовый год, согласно которой Украине передадут или продадут новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая потенциальную отправку батареи "Iron Dome" (Железный купол).

Так, поправка требует от Пентагона представления в Конгресс отчета с изложением вариантов потенциальной продажи или передачи "существующих систем" Украине, которые, вероятно, не будут развернуты в США в ближайшем будущем.

Кроме того, сообщается, что США приобрели две батареи "Железного купола" в 2019 году. Армия США изо всех сил пыталась интегрировать противоракетную оборону "Iron Dome", однако она не была разработана для работы в новой системе командования и управления.

Версия законопроекта не определяет какую-либо конкретную систему вооружений, которую следует передать Украине, но один сотрудник Конгресса сказал, что формулировка о передаче существующих систем говорит о многом, и что две армейские батареи "Железный купол" являются главными кандидатами, потому что в армии США мало соответствующих систем, которые могли бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России.

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